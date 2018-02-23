Holigan terörü! 1 polis öldü...
Athletic Bilbao'nun Spartak Moskova'yı konuk ettiği UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde Spartak Moskova'yı desteklemek için Bilbao'ya gelen 200 kadar holigan kenti birbirine kattı. Yaşanan olaylar esnasında bir polis kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından derhal hastaneye kaldırılan polis memuru tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan olayların ardından İspanyol basını Bilbao polisinin en az beş holiganı gözaltına aldığı bilgisini geçti. UEFA'nın konuyla ilgili herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak konusu.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:05
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Operasyon zamanı
Toplam 4
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ Aynen katılıyorum papuçlarımın şampiyonu
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 14
Yorum
Sonsuzluk35 nasil yani Fenermi demis sizin en iyi takim oldugunuzu?sizin nasil takim oldugunuzu Bayrn M. zaten gösterdi, siz neyle kendiniz avutuyorsun
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Bursaspor'da Sow kadroya dahil edilmedi
Toplam 2
Yorum
sow bildiğin tatile gelmiş üstüne de para alıyor
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