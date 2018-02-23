Holigan terörü! 1 polis öldü... – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Holigan terörü! 1 polis öldü...

    Holigan terörü! 1 polis öldü...

    'nun 'yı konuk ettiği karşılaşması öncesinde Spartak Moskova'yı desteklemek için Bilbao'ya gelen 200 kadar holigan kenti birbirine kattı. Yaşanan olaylar esnasında bir polis kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

    'nde Son 32 Turu rövanş maçında 'nun 'yı konuk ettiği karşılaşma öncesinde Bilbao'da stat çevresinde Spartak Moskova'yı destekleyen holiganlar olay çıkardı. Müsabakayı için Bilbao kentine gelen 200 kadar holigan maç öncesinde kenti birbirine katarken polisin önlemekte güçlük çektiği olaylar sırasında bir polis kalp krizi geçirdi.



    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından derhal hastaneye kaldırılan polis memuru tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan olayların ardından İspanyol basını Bilbao polisinin en az beş holiganı gözaltına aldığı bilgisini geçti. UEFA'nın konuyla ilgili herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak konusu.



    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:05
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