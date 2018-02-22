Enes Ünal buraya kadar!
UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal, shasında Lyon'a 1-0 mağlup oldu. İlk maçı da 3-1 kaybeden İspanyol temsilcisi son 16 biletini Lyon'a kaptırdı.
Fransız ekibine galibiyeti getiren tek gol ise 85. dakikada Bertrand Traore'den geldi.
Öte yandan Villarreal'de maça 11'de başlayan ve 90 dakika görev alan Enes Ünal, etkili bir görüntü çizmesine rağmen mağlubiyete engel olamadı.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:52
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Terim: Gomis'i oynatmam!
Toplam 6
Yorum
Hagi oynatma terim marianoyu bitirdin muslerayı ve gomisi de bitir taraftar senden nefret etsin ki bi daha asla gelme
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Terim kaleye o ismi istedi!
Toplam 13
Yorum
Hagi Bu UA tudorun yerine de terim efendiyi istemişti.sonuç orada .tudorun ezdiği takımlara kaybeden marianouyu kaybeden muslera yı kaybetmek içi
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"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 26
Yorum
beyaz en iyi defans hucumdur, topu ayaginda tutmaktir, 10 kisiyle 70 dkika kendi ceza sahanda beklersen 5lik de olursun 8lik de olursun
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