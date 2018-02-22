Enes Ünal buraya kadar! – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    buraya kadar!

    Enes Ünal buraya kadar!

    UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal, shasında Lyon'a 1-0 mağlup oldu. İlk maçı da 3-1 kaybeden İspanyol temsilcisi son 16 biletini Lyon'a kaptırdı.

    Fransız ekibine galibiyeti getiren tek gol ise 85. dakikada Bertrand Traore'den geldi.

    Öte yandan Villarreal'de maça 11'de başlayan ve 90 dakika görev alan , etkili bir görüntü çizmesine rağmen mağlubiyete engel olamadı.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:52
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