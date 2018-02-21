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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    'nde son 16 takım belli oluyor

    Avrupa Ligi'nde son 16 takım belli oluyor

    UEFA 'nde son 32 turu rövanş maçları yarın sona erecek.

    Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı (0-0) ağırlayacağı maçla bu akşam başlayacak son 32 turu rövanşları, yarın oynanacak 15 karşılaşmayla tamamlanacak.

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın yapılacak son 32 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

    19.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Nice (Fransa) (3-2)

    21.00 (Portekiz) - Astana (Kazakistan) (3-1)

    21.00 Lazio (İtalya) - FCSB (Romanya) (0-1)

    21.00 (Çekya) - Partizan (Sırbistan) (1-1)

    21.00 Villarreal (İspanya) - (Fransa) (1-3)

    21.00 Leipzig (Almanya) - Napoli (İtalya) (3-1)

    21.00 Zenit (Rusya) - Celtic (İskoçya) (0-1)

    21.00 (Ukrayna) - AEK (Yunanistan) (1-1)

    21.00 (İspanya) - Kopenhag (Danimarka) (4-1)

    23.05 Braga (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa) (0-3)

    23.05 Arsenal (İngiltere) - Östersunds (İsveç) (3-0)

    23.05 Milan (İtalya) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-3)

    23.05 Salzburg (Avusturya) - (İspanya) (2-2)

    23.05 (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya) (3-1)

    23.05 Atalanta (İtalya) - (Almanya) (2-3)

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:28
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