Avrupa Ligi'nde son 16 takım belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçları yarın sona erecek.
Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı (0-0) ağırlayacağı maçla bu akşam başlayacak son 32 turu rövanşları, yarın oynanacak 15 karşılaşmayla tamamlanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın yapılacak son 32 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
19.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Nice (Fransa) (3-2)
21.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Astana (Kazakistan) (3-1)
21.00 Lazio (İtalya) - FCSB (Romanya) (0-1)
21.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Partizan (Sırbistan) (1-1)
21.00 Villarreal (İspanya) - Olympique Lyon (Fransa) (1-3)
21.00 Leipzig (Almanya) - Napoli (İtalya) (3-1)
21.00 Zenit (Rusya) - Celtic (İskoçya) (0-1)
21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - AEK (Yunanistan) (1-1)
21.00 Atletico Madrid (İspanya) - Kopenhag (Danimarka) (4-1)
23.05 Braga (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa) (0-3)
23.05 Arsenal (İngiltere) - Östersunds (İsveç) (3-0)
23.05 Milan (İtalya) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-3)
23.05 Salzburg (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya) (2-2)
23.05 Athletic Bilbao (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya) (3-1)
23.05 Atalanta (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya) (2-3)
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:28
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Heynckes'ten Beşiktaş'a övgü
Toplam 13
Yorum
bjk advers Olabilir sen GS'liysen iki maçta REALDEN 10 GOL YEMİŞ BU ALANDA REKOR KIRMIŞ BİR TAKIMIN TARAFTARI OLARAK MI YORUM YAPIYORSUN !
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Heynckes'ten Beşiktaş'a övgü
Toplam 13
Yorum
bjk advers Bizim 5 yediğimiz bir takımdan Fener kaç tane yerdi acaba ? Vardar'a yenilip devre dışı kalmış takımların taraftarlarımı konuşuyor !
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Heynckes'ten Beşiktaş'a övgü
Toplam 13
Yorum
bjk advers Bekleyeceğiz sizi de göreceğiz !
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