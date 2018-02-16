Manuel Fernandes hat-trick'le Fransa'yı salladı
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda gecenin dikkat çeken maçlarından biri Fransa'da oynandı
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Manuel Fernandes, hat trick yaparak karşılaşmaya damgasını vurdu.
İlk maçta Nice'e konuk olan Lokomotiv Moskova rakibini 3-2 yenmeyi başardı.
4. dakikada Balotelli ile öne geçen Nice, 28. dakikada yine Balotelli ile farkı ikiye çıkardı.
Ardından sahneye M. Fernandes çıktı. 45'te takımının ilk golünü atan Portekizli yıldız, 69. dakikada beraberliği sağlarken 77'de takımına galibiyeti getiren golü attı.
Karşılaşmanın 67. dakikasında ise ev sahibi ekipten Coly Racine direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla rövanş için avantaj sağlayan L. Moskova, Nice'i 22 Mart Perşembe günü sahasında ağırlayacak.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:28
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 32
Yorum
Yazık olur Ne yapsan boş kalır borçlar bitmezse ve dogru takım kuramazsan. Gelen oyuncu oynamalı ve başarılı olmalı ve seneyi kupalarla kapamalı. Çok y
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Bu hafta alternatif bol
Toplam 5
Yorum
ismail onazi ve castillo iyi oldunmu iş tamamdır
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