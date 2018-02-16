CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    hat-trick'le 'yı salladı

    <a href="/index/manuel-fernandes?id=e7f03c46-9870-4bee-a355-acdeacd11d9f" class="" rel="tag">Manuel Fernandes</a> hat-trick'le <a href="/index/fransa?id=5088fbfb-4368-4080-bc24-b3529709d970" class="" rel="tag">Fransa</a>'yı salladı

    UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda gecenin dikkat çeken maçlarından biri 'da oynandı

    Beşiktaş'ın eski oyuncusu , hat trick yaparak karşılaşmaya damgasını vurdu.

    İlk maçta Nice'e konuk olan Lokomotiv rakibini 3-2 yenmeyi başardı.

    4. dakikada Balotelli ile öne geçen Nice, 28. dakikada yine Balotelli ile farkı ikiye çıkardı.

    Ardından sahneye M. Fernandes çıktı. 45'te takımının ilk golünü atan Portekizli yıldız, 69. dakikada beraberliği sağlarken 77'de takımına galibiyeti getiren golü attı.

    Karşılaşmanın 67. dakikasında ise ev sahibi ekipten Coly Racine direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Bu sonuçla rövanş için avantaj sağlayan L. , Nice'i 22 Mart Perşembe günü sahasında ağırlayacak.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    hat-trick'le 'yı salladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN