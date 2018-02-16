Leipzig, Napoli'de avantajı kaptı! Bruma'dan gol...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk ayağı, 7 karşılaşma ile sona erdi.
Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunda öne çıkan maçlarda, İspanya temsilcisi Atletico Madrid, konuk olduğu Kopenhag'ı 21. dakikada Saul Niguez, 37. dakikada Kevin Gameiro, 71. dakikada Antoine Griezmann ve 77. dakikada Vitolo'nun golleriyle 4-1 yendi. Danimarka ekibinin tek golünü 15. dakikada Viktor Fischer kaydetti.
Olympique Lyon ise ağırladığı Villarreal'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Fransa temsilcisinde 46. dakikada Tanguy Ndombele, 49. dakikada Nabil Fekir, 82. dakikada Memphis Depay ağları sarsarken, İspanya ekibi ise 63. dakikada Pablo Fornals ile fileleri havalandırdı.
Villarreal'de milli oyuncu Enes Ünal, 54. dakikada Samu Castillejo'nun yerine oyuna dahil oldu.
Almanya temsilcisi Leipzig ise Timo Werner (2) ve eski Galatasaraylı Bruma'nın golleriyle deplasmanda Napoli'yi 3-1'le geçerek tur için avantaj yakaladı. İtalya ekibinin tek golü, Adam Ounas'tan geldi.
Sona eren maçların sonuçları şöyle:
FCSB (Romanya) - Lazio (İtalya): 1-0
Partizan (Sırbistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-1
Olympique Lyon (Fransa) - Villarreal (İspanya): 3-1
Napoli (İtalya) - Leipzig (Almanya): 1-3
Celtic (İskoçya) - Zenit (Rusya): 1-0
AEK (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-1
Kopenhag (Danimarka) - Atletico Madrid (İspanya): 1-4
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:28
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 32
Yorum
Yazık olur Ne yapsan boş kalır borçlar bitmezse ve dogru takım kuramazsan. Gelen oyuncu oynamalı ve başarılı olmalı ve seneyi kupalarla kapamalı. Çok y
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Bu hafta alternatif bol
Toplam 5
Yorum
ismail onazi ve castillo iyi oldunmu iş tamamdır
Leipzig, Napoli'de avantajı kaptı! Bruma'dan gol... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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