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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Leipzig, Napoli'de avantajı kaptı! Bruma'dan gol...

    Leipzig, Napoli'de avantajı kaptı! Bruma'dan gol...

    UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk ayağı, 7 karşılaşma ile sona erdi.

    Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunda öne çıkan maçlarda, İspanya temsilcisi , konuk olduğu Kopenhag'ı 21. dakikada Saul Niguez, 37. dakikada Kevin Gameiro, 71. dakikada Antoine Griezmann ve 77. dakikada Vitolo'nun golleriyle 4-1 yendi. Danimarka ekibinin tek golünü 15. dakikada Viktor Fischer kaydetti.

    ise ağırladığı Villarreal'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Fransa temsilcisinde 46. dakikada Tanguy Ndombele, 49. dakikada Nabil Fekir, 82. dakikada Memphis Depay ağları sarsarken, İspanya ekibi ise 63. dakikada Pablo Fornals ile fileleri havalandırdı.

    Villarreal'de milli oyuncu , 54. dakikada Samu Castillejo'nun yerine oyuna dahil oldu.

    Almanya temsilcisi Leipzig ise Timo Werner (2) ve eski Galatasaraylı Bruma'nın golleriyle deplasmanda Napoli'yi 3-1'le geçerek tur için avantaj yakaladı. İtalya ekibinin tek golü, Adam Ounas'tan geldi.

    Sona eren maçların sonuçları şöyle:

    FCSB (Romanya) - Lazio (İtalya): 1-0

    Partizan (Sırbistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-1

    Olympique Lyon (Fransa) - Villarreal (İspanya): 3-1

    Napoli (İtalya) - Leipzig (Almanya): 1-3

    Celtic (İskoçya) - Zenit (Rusya): 1-0

    AEK (Yunanistan) - (Ukrayna): 1-1

    Kopenhag (Danimarka) - Atletico Madrid (İspanya): 1-4

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:28
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