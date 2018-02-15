Manuel Fernandes hat-trick'le Fransa'yı salladı
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda gecenin dikkat çeken maçlarından biri Fransa'da oynandı
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Manuel Fernandes, hat trick yaparak karşılaşmaya damgasını vurdu.
İlk maçta Nice'e konuk olan Lokomotiv Moskova rakibini 3-2 yenmeyi başardı.
4. dakikada Balotelli ile öne geçen Nice, 28. dakikada yine Balotelli ile farkı ikiye çıkardı.
Ardından sahneye M. Fernandes çıktı. 45'te takımının ilk golünü atan Portekizli yıldız, 69. dakikada beraberliği sağlarken 77'de takımına galibiyeti getiren golü attı.
Karşılaşmanın 67. dakikasında ise ev sahibi ekipten Coly Racine direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla rövanş için avantaj sağlayan L. Moskova, Nice'i 22 Mart Perşembe günü sahasında ağırlayacak.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:24
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Rakibimiz Galatasaray
Toplam 50
Yorum
fevzi erkek futboldan soğuduysan kilama taktır ısınırsın
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Fenerbahçe'de flaş gelişme!
Toplam 8
Yorum
fevzi erkek er meydanı seçim ise erkek gibi gelsin seçime girsin bu işler ağlama ile olmaz
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Aziz Yıldırım'dan, teşekkür mesajı
Toplam 7
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fevzi erkek teşekkürler sayın başkanım senin için bu mesajın sonunda ağladım,bizler için herşeyi yaptın
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