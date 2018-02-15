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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    son nefeste

    Borussia Dortmund son nefeste

    UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayak maçında Nuri Şahin ile Ömer Toprak'ın formasını giydiği Almanya ekibi , kendi sahasında İtalya'nın Atalanta takımını uzatma dakikalarında Batshuayi'nin attığı gol ile 3-2 yendi.

    'ta oynanan müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 30'uncu dakikada Andre Schürrle, 65 ve 90'ıncı dakikalarda Michy Batshuayi kaydetti. Deplasman ekibinin gollerini ise 51 ve 56'ncı dakikalarda Josip Ilicic attı.

    Milli oyuncularımızdan Ömer Toprak mücadeleye ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kalırken, Nuri Şahin karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve oyuna girmedi.

    Rövanş karşılaşması 22 Şubat Perşembe günü TSİ 23.05'te Atleti Azzurri d'Italia Stadyumu'nda oynanacak.


    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:17
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