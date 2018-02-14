UEFA'dan Oğuz Sarvan'a görev
UEFA gözlemcisi Oğuz Sarvan, UEFA Avrupa Ligi'nde Kazakistan'ın Astana ile Portekiz'in Sporting Lizbon ekipleri arasında yarın oynanacak son 32 turu ilk maçında görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sarvan'ın görev alacağı karşılaşma, Kazakistan'daki Astana Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:34
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Örnek adam
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Gece eğlencelerin de basına yakalanan dirar , umarız saha da yürümezsin.
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Jannsen seferberlİğİ
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Maalesef Jansen sezonu kapattı , şanssız bir sakatlık ve boşa giden paralar.
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Tam zamanı şimdi
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Siz Başakşehir maçı gibi oynayın yeter ki, taraftarlar her zaman sizin yanınız da olur.
UEFA'dan Oğuz Sarvan'a görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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