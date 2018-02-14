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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    'dan 'a görev

    UEFA'dan Oğuz Sarvan'a görev

    gözlemcisi , UEFA Avrupa Ligi'nde 'ın ile Portekiz'in ekipleri arasında yarın oynanacak son 32 turu ilk maçında görevlendirildi.

    yapılan açıklamaya göre, Sarvan'ın görev alacağı karşılaşma, Kazakistan'daki Astana Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:34
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