UEFA Avrupa Ligi'nde sahne açılıyor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.



Avrupa Ligi H Grubu'nda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Arsenal'in ardından 9 puanla 2'nci sırada yer alan Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda aldığı 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 9 puan toplayan ve 3'üncü sırada yer alarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden CSKA Moskova'yı ağırlayacak. Kızılyıldız grup maçlarında 3 gol bulurken, 2 golü de kalesinde gördü. CSKA ise 6 karşılaşmada 8 gol atıp, 10 gol yedi.



Bu maçın rövanşında CSKA Moskova, Kızılyıdız'ı 21 Şubat Çarşamba günü Moskova'da konuk edecek.