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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    UEFA 'nde sahne açılıyor

    UEFA Avrupa Ligi'nde sahne açılıyor

    UEFA 'nde son 32 turu heyecanı yarın başlıyor. 'ın ekibi, yarın sahasında Rus temsilcisi CSKA 'yı konuk edecek.

    'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

    H 'nda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 'in ardından 9 puanla 2'nci sırada yer alan , Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda aldığı 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 9 puan toplayan ve 3'üncü sırada yer alarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden CSKA 'yı ağırlayacak. Kızılyıldız grup maçlarında 3 gol bulurken, 2 golü de kalesinde gördü. CSKA ise 6 karşılaşmada 8 gol atıp, 10 gol yedi.

    Bu maçın rövanşında CSKA Moskova, Kızılyıdız'ı 21 Şubat Çarşamba günü Moskova'da konuk edecek.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:37
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