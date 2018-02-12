UEFA Avrupa Ligi'nde sahne açılıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı yarın başlıyor. Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibi, yarın sahasında Rus temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk edecek.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
Avrupa Ligi H Grubu'nda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Arsenal'in ardından 9 puanla 2'nci sırada yer alan Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda aldığı 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 9 puan toplayan ve 3'üncü sırada yer alarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden CSKA Moskova'yı ağırlayacak. Kızılyıldız grup maçlarında 3 gol bulurken, 2 golü de kalesinde gördü. CSKA ise 6 karşılaşmada 8 gol atıp, 10 gol yedi.
Bu maçın rövanşında CSKA Moskova, Kızılyıdız'ı 21 Şubat Çarşamba günü Moskova'da konuk edecek.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:37
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Yorum
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Yorum
kartal hey avcıııı emre nasıl sattı sizi.futbol isimle oynanamaz yürekle oynanır.yenilginin sebibi emre,arda ve onu oynatan avcı dır.
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