Konyaspor, Avrupa'ya veda etti
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda son maçına Portekiz deplasmanında Vitoria Guimaraes karşısında çıktı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve temsilcimiz topladığı 6 puanla grubunda 3. olarak Avrupa'ya veda etti.
Yeşil Beyazlı ekip yense bile Marsilya-Salzburg maçından Avusturya ekibinin galip gelmesini beklemesi gerekiyordu. Marsilya-Salzburg maçı da 0-0 eşitlikle bitince Konyaspor'un Avrupa macerası da son bulmuş oldu.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:06
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Kim çıkarsa fark etmez
Toplam 3
Yorum
soda var içersen beşiktaş var izlersen ? seç beğen ;);)
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Fener'e süper sambacı!
Toplam 3
Yorum
kıvanç Edirne Uzunköprü'lümü bu arkadas
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İspanyol ekibi Cenk Tosun'u istiyor
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) isteye bilir yabancı basında her haberde şu kadar para ya falan ? o paralara unutun cenki ama kiralık ola bilir o paraya
Konyaspor, Avrupa'ya veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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