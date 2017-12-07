 Konyaspor, Avrupa'ya veda etti – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Konyaspor, Avrupa'ya veda etti

    Konyaspor, Avrupa'ya veda etti

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda son maçına Portekiz deplasmanında Vitoria Guimaraes karşısında çıktı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve temsilcimiz topladığı 6 puanla grubunda 3. olarak Avrupa'ya veda etti.

    Yeşil Beyazlı ekip yense bile Marsilya-Salzburg maçından Avusturya ekibinin galip gelmesini beklemesi gerekiyordu. Marsilya-Salzburg maçı da 0-0 eşitlikle bitince Konyaspor'un Avrupa macerası da son bulmuş oldu.

    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:06
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konyaspor, Avrupa'ya veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN