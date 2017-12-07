CANLI | Vitoria Guimares - Konyaspor
Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'e konuk oluyor
Afonso Henriques Stadı'nda TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Mücadele, Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Gruptaki diğer maçta, ikinci sıradaki Olympique Marsilya, lider Salzburg'u ağırlayacak.
Son maçlar öncesi Atiker Konyaspor 5 puanla üçüncü, Portekiz ekibi ise 4 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlıların grubu ikinci sırada tamamlayarak, son 32 turuna yükselebilmesi için öncelikle maçını kazanıp, Olympique Marsilya'nın yenilmesini bekleyecek.
Hakemler: Daniel Siebert, Holger Henschel, Rafael Foltyn (Almanya)
Vitoria Guimaraes: Douglas, Garcia, Jubal, Pedrao, Vigario, Ramos, Celis, Hurtado, Raphinha, Martins, Heldon
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Moke, Vedat Bora, Bourabia, Musa Araz, Evouna
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:01
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Kim çıkarsa fark etmez
Toplam 3
Yorum
soda var içersen beşiktaş var izlersen ? seç beğen ;);)
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Fener'e süper sambacı!
Toplam 3
Yorum
kıvanç Edirne Uzunköprü'lümü bu arkadas
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İspanyol ekibi Cenk Tosun'u istiyor
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) isteye bilir yabancı basında her haberde şu kadar para ya falan ? o paralara unutun cenki ama kiralık ola bilir o paraya
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