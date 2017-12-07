 CANLI | Vitoria Guimares - Konyaspor – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    CANLI | Vitoria Guimares - Konyaspor

    CANLI | Vitoria Guimares - Konyaspor

    Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'e konuk oluyor

    Afonso Henriques Stadı'nda TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Mücadele, Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Gruptaki diğer maçta, ikinci sıradaki Olympique Marsilya, lider Salzburg'u ağırlayacak.

    Son maçlar öncesi Atiker Konyaspor 5 puanla üçüncü, Portekiz ekibi ise 4 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlıların grubu ikinci sırada tamamlayarak, son 32 turuna yükselebilmesi için öncelikle maçını kazanıp, Olympique Marsilya'nın yenilmesini bekleyecek.



    Stat    : Afonso Henriques

    Hakemler: Daniel Siebert, Holger Henschel, Rafael Foltyn (Almanya)

    Vitoria Guimaraes: Douglas, Garcia, Jubal, Pedrao, Vigario, Ramos, Celis, Hurtado, Raphinha, Martins, Heldon

    Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Moke, Vedat Bora, Bourabia, Musa Araz, Evouna

    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:01
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