Milan'ın dönüşü

Kırmızı-siyahlılar, A. Wien’i 5-1 devirerek gruptan çıkmayı garantiledi. Başakşehir’in, ilk galibiyetini aldığı haftada, Konyaspor ise Marsilya önünde son dakikada yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan fırtınası hız kesmeden sürüyor. Adebayor, Emre, Mahmut gibi eksikleriyle Ludogorets'e konuk olan Başakşehir, Kerim'in etkili performansıyla 2-1 kazanarak ilk 3 puanını aldı. Diğer temsilcimiz Konyaspor ise, Marsilya karşısında son dakikada Moke'nin kendi ağlarına gönderdiği şansız golle 1-1'lik beraberliğe razı oldu. D Grubu'ndaki son iki maçında AEK ile golsüz berabere kalan Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 1 asist yaptığı mücadelede A. Wien'i 5-1 mağlup etti. Ligde zor günler geçiren ve dibe demir atan Köln'ün, Arsenal'i 1-0'la geçmesi gecenin dikkat çeken sonuçlarından biri oldu. Tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda boy gösteren ve sezon başında Galatasaray'ı kupanın dışında bırakan Östersunds'un masalı ise sürüyor. Zorya'yı 2-0 deviren İsveç temsilcisi, A. Bilbao ve H. Berlin'in bulunduğu J Grubu'ndan çıkmayı garantiledi.



EVERTON'A TARİHİ HEZİMET

FUTBOLDA paranın her şey olmadığını kanıtlayan bir sonuç da E Grubu'ndaki Everton ile Atalanta mücadelesinden geldi. Sezon başında transfere 143 milyon Sterlin harcayan Everton, evinde ağırladığı İtalyan ekibine karşı 5-1'lik ağır bir yenilgi aldı. Rakibini İngiltere'de deviren Atalanta'nın son 10 yıldaki toplam transfer harcaması ise 141 milyon Sterlin olarak göze çarptı.