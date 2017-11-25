Milan'ın dönüşü
Kırmızı-siyahlılar, A. Wien’i 5-1 devirerek gruptan çıkmayı garantiledi. Başakşehir’in, ilk galibiyetini aldığı haftada, Konyaspor ise Marsilya önünde son dakikada yıkıldı
EVERTON'A TARİHİ HEZİMET
FUTBOLDA paranın her şey olmadığını kanıtlayan bir sonuç da E Grubu'ndaki Everton ile Atalanta mücadelesinden geldi. Sezon başında transfere 143 milyon Sterlin harcayan Everton, evinde ağırladığı İtalyan ekibine karşı 5-1'lik ağır bir yenilgi aldı. Rakibini İngiltere'de deviren Atalanta'nın son 10 yıldaki toplam transfer harcaması ise 141 milyon Sterlin olarak göze çarptı.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:57
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
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