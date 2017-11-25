 Devler Ligi beIN Sports’ta – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Devler Ligi beIN Sports’ta

    Devler Ligi beIN Sports’ta
    Şampiyonlar Ligi heyacanı artık beIN Sports'ta yaşanacak. Önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşacak olan ihale, yakın zamanda sonuçlanacak ve seyirciler, beIN Sports ekranları karşısında Devler Ligi maçlarını takip edebilecek. Anlaşmanın 3 yıllık olduğu öğrenildi. Ayrıca beIN Sports'un UEFA Avrupa Ligi maçları için de devrede olduğu ifade edildi.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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