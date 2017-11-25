Devler Ligi beIN Sports’ta

Şampiyonlar Ligi heyacanı artık beIN Sports'ta yaşanacak. Önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşacak olan ihale, yakın zamanda sonuçlanacak ve seyirciler, beIN Sports ekranları karşısında Devler Ligi maçlarını takip edebilecek. Anlaşmanın 3 yıllık olduğu öğrenildi. Ayrıca beIN Sports'un UEFA Avrupa Ligi maçları için de devrede olduğu ifade edildi.