Ya tamam ya devam

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz A.Konya ve M.Başakşehir, 5. hafta maçlarına çıkıyor. I Grubu'nda 4 puanlı Konya, 6 puanlı Fransız ekibi Marsilya'yı 21.00'de TRT 1'den yayınlanacak maçta konuk edecek. Yeşil-beyazlılar kazanırsa grupta son maçı öncesi büyük avantaj yakalayacak. Konya'da sakat Traore ve Eren Albayrak yok. C Grubu'nda 2 puanla sonuncu Başakşehir ise 23.05'te Bulgaristan'da lider Ludogorets önünde son kozunu oynayacak. Turuncu-lacivertlilerde Emre, Mahmut, Adebayor, Clichy, Mehmet Batdal, Tunay ve Chedjou sakatlıkları gerekçesiyle Bulgaristan'a götürülmedi.

LUDOGORETS - M.BAŞAKŞEHİR

A.KONYASPOR - MARSİLYA