Ya tamam ya devam
Konya, Marsilya karşısında umut, Başakşehir Ludogorets önünde mucize arayacak
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz A.Konya ve M.Başakşehir, 5. hafta maçlarına çıkıyor. I Grubu'nda 4 puanlı Konya, 6 puanlı Fransız ekibi Marsilya'yı 21.00'de TRT 1'den yayınlanacak maçta konuk edecek. Yeşil-beyazlılar kazanırsa grupta son maçı öncesi büyük avantaj yakalayacak. Konya'da sakat Traore ve Eren Albayrak yok. C Grubu'nda 2 puanla sonuncu Başakşehir ise 23.05'te Bulgaristan'da lider Ludogorets önünde son kozunu oynayacak. Turuncu-lacivertlilerde Emre, Mahmut, Adebayor, Clichy, Mehmet Batdal, Tunay ve Chedjou sakatlıkları gerekçesiyle Bulgaristan'a götürülmedi.
LUDOGORETS - M.BAŞAKŞEHİR
A.KONYASPOR - MARSİLYA
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:58
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda hayatin yasamin icinde olan hersey var,sporda futbolda,fesatlik kiskanclik sevgi ask,saygi acizlik zayiflik öfke saygi kin nefret hersey
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda bu bir görevse yapmam gerekiyosa esitsizlik veya adaletsizlik icinse egiti isteyene veriom,cünki futbol hayatdir icinde hayatin icindekiler
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Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Toplam 4
Yorum
Barzinho Ole bır sey olmaz bazı taraftarlara yon veren eller oldugu surece ve bız taraftar olmayı bıle bılmıyoruz
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