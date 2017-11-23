 Ya tamam ya devam – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ya tamam ya devam

    Ya tamam ya devam

    Konya, Marsilya karşısında umut, Başakşehir Ludogorets önünde mucize arayacak

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz A.Konya ve M.Başakşehir, 5. hafta maçlarına çıkıyor. I Grubu'nda 4 puanlı Konya, 6 puanlı Fransız ekibi Marsilya'yı 21.00'de TRT 1'den yayınlanacak maçta konuk edecek. Yeşil-beyazlılar kazanırsa grupta son maçı öncesi büyük avantaj yakalayacak. Konya'da sakat Traore ve Eren Albayrak yok. C Grubu'nda 2 puanla sonuncu Başakşehir ise 23.05'te Bulgaristan'da lider Ludogorets önünde son kozunu oynayacak. Turuncu-lacivertlilerde Emre, Mahmut, Adebayor, Clichy, Mehmet Batdal, Tunay ve Chedjou sakatlıkları gerekçesiyle Bulgaristan'a götürülmedi.

    LUDOGORETS - M.BAŞAKŞEHİR

    A.KONYASPOR - MARSİLYA

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:58
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