Konyaspor, Avrupa'da final maçına çıkıyor! İşte 11'ler

Mücadele Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Bu kritik maçı LİGRADYO.COM.TR'den CANLI takip edebilirsiniz. Karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.

Atiker Konyaspor'da Mustafa Reşit Akçay'dan sonra takımın başına geçen teknik direktör Mehmet Özdilek, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Özdilek yönetiminde, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı Salzburg maçından 1 puanla dönen Atiker Konyaspor, gruptan çıkma şansını devam ettirdi. Yeşil-beyazlı ekip, Marsilya karşısında son dönemlerde yakaladığı moral ve motivasyonu daha da üst seviyelere çıkartmaya çalışacak.

Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, bu akşamki karşılaşmayı kazanarak gruptaki puanını 7'ye çıkarmak istiyor. Rakibiyle berabere kalması durumunda gruptan çıkma şansını son maça taşıyacak yeşil-beyazlılar, yenilmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda edecek.

I Grubu'nun 5. haftasındaki diğer maçta Salzburg, Vitoria Guimaraes'i ağırlayacak.

Atiker Konyaspor, Avrupa'daki 11. randevusu

Atiker Konyaspor, bu akşamki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 11. sınavına çıkacak.

Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Atiker Konyaspor, bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü.

KONYA'DA 11'LER BELLİ OLDU!

Atiker Konyaspor: Serkan, Ferhat, Moke, Filipovic, Skubic, Volkan, Bourabia, Fofana, Musa, Milosevic, Evouna.

Marsilya: Mandanda, Rami, Rolando, Abdennour, Sarr, Amavi, Sanson, Gustavo, Thauvin, Lopez, Germain.