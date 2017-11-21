 UEFA'dan Palabıyak’a görev – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    UEFA'dan Palabıyak’a görev

    UEFA'dan Palabıyak’a görev
    UEFA, FIFA kokartlı hakemimiz 'a Avrupa Ligi'nde görev verdi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Palabıyık'ın, perşembe günü oynanacak Lazio-Vitesse maçını yöneteceği açıklandı. Palabıyık'ın yardımcıları Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Ceyhun Sesigüzel de 4. hakemlik görevini üstlenecek.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
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