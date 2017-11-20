Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Kasım Perşembe günü oynanacak Ludogorets-Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor-Olympique Marsilya maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir'in Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında 23 Kasım Perşembe günü Bulgaristan ekibi Ludogorets ile deplasmanda oynayacağı ve TSİ 23.05'te başlayacak müsabakayı Çekya Futbol Federasyonundan Miroslav Zelinka yönetecek.
Zelinka'nın yardımcılıklarını Ondrej Pelikan ve Jan Patak'ın yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jiri Molacek olacak.
Atiker Konyaspor'un Avrupa Ligi I Grubu'nda 23 Kasım Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya ile oynayacağı maçta Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev görev alacak.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Karasev'in yardımcılıklarını Anton Averyanov ile Tikhon Kalugin üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Igor Demeshko yapacak.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:08
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Volkan'ın keyfi yerinde
Toplam 4
Yorum
Perde Arkası Devre arasında bir kaleci bir de sol bek şart. Taraftarın sözüne kulak ver yönetim. İnat etme. Volkan ve Hasan Ali'yle bu iş gitmez.
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Oğuzhan'a 14.5 milyon €
Toplam 8
Yorum
bjk smokie :) hadi inşAllah :)
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Fernandao imzayı atıyor
Toplam 5
Yorum
Perde Arkası Biz veririz de siz alır mısınız Fernandao'yu? Zaten Fernandao, Atıf gibi futbolcuların Fener'e hiç transfer edilmemesi gerekirdi.
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