Salzburg - Konyaspor (11'ler belli oldu)

Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi i Grubu'ndaki 4. maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'a konuk olacak. Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Konyaspor, ikinci haftada konuk ettiği Portekiz ekibi Vitoria karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle, Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanına ulaştı. Bir önceki maçta sahasında Salzburg'a 2-0 yenilen Yeşil- Beyazlı ekip, rakibini mağlup etmeye çalışacak.

Salzburg Stadı'nda TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmayı, İtalya Futbol Federasyonundan Paolo Mazzoleni yönetecek. Mücadele Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.



Yeşil-beyazlı takımda, Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Mehmet Özdilek, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Avrupa'da bir maça çıkacak.



Grup liderliğini elinde bulunduran Salzburg'un 7 puanı bulunuyor. I Grubu'nun dördüncü haftasındaki diğer maçta Vitoria, Olympique Marsilya'yı ağırlayacak.





SALZBURG: Stankovic, Miranda, Haidara, Caleta-Car, Samassekou, Dabbur, Wolf, Berisha, Ulmer, Gulbrandsen, Lainer



KONYASPOR: Serkan, Selim, Moke, Ferhat, Skubic, Jonsson, Bourabia, Ömer Ali, Molosevic, Musa, Evouna



