 Salzburg - Konyaspor (11'ler belli oldu) – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Salzburg - Konyaspor (11'ler belli oldu)

    Salzburg - Konyaspor (11'ler belli oldu)

    Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’ndaki 4. maçında Avusturya temsilcisi Salzburg’a konuk oluyor.

    Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi i Grubu'ndaki 4. maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'a konuk olacak. Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Konyaspor, ikinci haftada konuk ettiği Portekiz ekibi Vitoria karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle, Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanına ulaştı. Bir önceki maçta sahasında Salzburg'a 2-0 yenilen Yeşil- Beyazlı ekip, rakibini mağlup etmeye çalışacak.

    Salzburg Stadı'nda TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmayı, İtalya Futbol Federasyonundan Paolo Mazzoleni yönetecek. Mücadele Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

    Yeşil-beyazlı takımda, Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Mehmet Özdilek, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Avrupa'da bir maça çıkacak.

    Grup liderliğini elinde bulunduran Salzburg'un 7 puanı bulunuyor. I Grubu'nun dördüncü haftasındaki diğer maçta Vitoria, Olympique Marsilya'yı ağırlayacak.


    SALZBURG: Stankovic, Miranda, Haidara, Caleta-Car, Samassekou, Dabbur, Wolf, Berisha, Ulmer, Gulbrandsen, Lainer

    KONYASPOR: Serkan, Selim, Moke, Ferhat, Skubic, Jonsson, Bourabia, Ömer Ali, Molosevic, Musa, Evouna

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Salzburg - Konyaspor (11'ler belli oldu) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.