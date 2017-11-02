Salzburg - Atiker Konyaspor muhtemel 11'ler
Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’ndaki 4. maçında Avusturya temsilcisi Salzburg’a konuk oluyor.
Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi i Grubu'ndaki 4. maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'a konuk olacak. Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Konyaspor, ikinci haftada konuk ettiği Portekiz ekibi Vitoria karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle, Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanına ulaştı. Bir önceki maçta sahasında Salzburg'a 2-0 yenilen Yeşil- Beyazlı ekip, rakibini mağlup etmeye çalışacak.
Salzburg Stadı'nda TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmayı, İtalya Futbol Federasyonundan Paolo Mazzoleni yönetecek. Mücadele Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.
Yeşil-beyazlı takımda, Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Mehmet Özdilek, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Avrupa'da bir maça çıkacak.
Grup liderliğini elinde bulunduran Salzburg'un 7 puanı bulunuyor. I Grubu'nun dördüncü haftasındaki diğer maçta Vitoria, Olympique Marsilya'yı ağırlayacak.
Muhtemel 11'ler
SALZBURG: Walke, Lainer, Miranda, Ulmer, Caleta-Car, Wolf, Samessekou, Haidara, Berisha, Gulbrandsen, Dabbur
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Ali Çamdalı, Mehdi, Fofana, Ömer Ali, Musa Araz, Milosevic
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- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:39
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Tahkim Kurulu, Caner Erkin'in cezası onandı
Toplam 15
Yorum
Köyiçi TFF ve PFDK nin TARAF olduklari TESCILLENDI. PORTO MAÇINDA BUNLARA PORTO TRIBÜNLERINDEN BEDAVA BILET YOLLA YÖNETIM.
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Tahkim Kurulu, Caner Erkin'in cezası onandı
Toplam 15
Yorum
eleman gs,fb, bjk 1 macligina evinde oynayacaklari macta bir dakikaligina yeter Y.D yeter tezahürati yapsinlar KÜFÜRSÜZ.bakalim ona ceza vericekmi
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PFDK'dan Feghouli ve Olcay kararı
Toplam 3
Yorum
Yeter yaa Bu demirorenden ne zaman kurtulacaz
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