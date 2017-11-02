Medipol Başakşehir - Hoffenheim muhtemel 11'ler
UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda mücadele eden Başakşehir, ligin 4. hafta karşılaşmalarında Almanya'nın Hoffenheim takımını konuk ediyor
Avrupa kupalarında beklenenin altına başlayan Başakşehir, grubun 4. maçında Alman ekibi Hoffenheim'i sahasında ağırlayacak. Başakşehir-Hoffenheim maçı bugün saat 21.00'de başlayacak. 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'nda Avusturya Futbol Federasyonundan Harald Lechner'in düdük çalacağı karşıaşma TRT 1 ve Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak ekrana gelecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta bir beraberlik iki yenilgisi buluna ve bir puanla son sırada yer alan Başakşehir, rakibini mağlup ederek gruptaki şansını sürdürmenin yollarını arayacak.
BAŞAKŞEHİR HOFFENHEİM MUHTEMEL 11'LER
BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can, Mossoro, Tunay Torun, Kerim Frei, Adebayor.
HOFFENHEİM: Baumann, Schulz, Posch, Hübner, Kaderabek, Geiger, Amiri, Kerem Demirbay, Kevin Vogt, Mark Uth, Wagner.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:30
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Tahkim Kurulu, Caner Erkin'in cezası onandı
Toplam 15
Yorum
Köyiçi TFF ve PFDK nin TARAF olduklari TESCILLENDI. PORTO MAÇINDA BUNLARA PORTO TRIBÜNLERINDEN BEDAVA BILET YOLLA YÖNETIM.
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Tahkim Kurulu, Caner Erkin'in cezası onandı
Toplam 15
Yorum
eleman gs,fb, bjk 1 macligina evinde oynayacaklari macta bir dakikaligina yeter Y.D yeter tezahürati yapsinlar KÜFÜRSÜZ.bakalim ona ceza vericekmi
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PFDK'dan Feghouli ve Olcay kararı
Toplam 3
Yorum
Yeter yaa Bu demirorenden ne zaman kurtulacaz
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