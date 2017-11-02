Medipol Başakşehir - Hoffenheim (11'ler belli oldu)

Avrupa kupalarında beklenenin altına başlayan Başakşehir, grubun 4. maçında Alman ekibi Hoffenheim'i sahasında ağırlayacak. Başakşehir-Hoffenheim maçı bugün saat 21.00'de başlayacak. 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'nda Avusturya Futbol Federasyonundan Harald Lechner'in düdük çalacağı karşıaşma TRT 1 ve Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta bir beraberlik iki yenilgisi buluna ve bir puanla son sırada yer alan Başakşehir, rakibini mağlup ederek gruptaki şansını sürdürmenin yollarını arayacak.

BAŞAKŞEHİR HOFFENHEİM MAÇI 11'LERİ

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, İrfan Can, Napoleoni, Tunay, Kerim Frei, Mevlüt.

HOFFENHEİM: Baumann, Schulz, Posch, Hübner, Kaderabek, Geiger, Amiri, Kerem Demirbay, Kevin Vogt, Mark Uth, Wagner.



