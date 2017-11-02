 Evra, maçtan önce kırmızı kart gördü! – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Evra, maçtan önce kırmızı kart gördü!

    Evra, maçtan önce kırmızı kart gördü!

    Vitoria Guimaraes maçı öncesinde bir Marsilya taraftarına tekme atan Marsilyalı Patrice Evra, bu hareketi sebebiyle kırmızı kart gördü.

    UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Atiker Konyaspor'un yer aldığı I Grubu'nun diğer maçında karşılaşma öncesi ortalık karıştı.

    Maç öncesi bir Marsilya taraftarına uçan tekme atan Patrice Evra kırmızı kart görerek UEFA Avrupa Ligi tarihinde bir ilke imza attı.



    Kırmızı kartın ardından Marsilya, maça 6 yedek oyuncuyla çıkmak zorunda kaldı.

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:52
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