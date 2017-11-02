Evra, maçtan önce kırmızı kart gördü!
Vitoria Guimaraes maçı öncesinde bir Marsilya taraftarına tekme atan Marsilyalı Patrice Evra, bu hareketi sebebiyle kırmızı kart gördü.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Atiker Konyaspor'un yer aldığı I Grubu'nun diğer maçında karşılaşma öncesi ortalık karıştı.
Maç öncesi bir Marsilya taraftarına uçan tekme atan Patrice Evra kırmızı kart görerek UEFA Avrupa Ligi tarihinde bir ilke imza attı.
Kırmızı kartın ardından Marsilya, maça 6 yedek oyuncuyla çıkmak zorunda kaldı.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:52
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Tahkim Kurulu, Caner Erkin'in cezası onandı
Toplam 15
Yorum
Köyiçi TFF ve PFDK nin TARAF olduklari TESCILLENDI. PORTO MAÇINDA BUNLARA PORTO TRIBÜNLERINDEN BEDAVA BILET YOLLA YÖNETIM.
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Tahkim Kurulu, Caner Erkin'in cezası onandı
Toplam 15
Yorum
eleman gs,fb, bjk 1 macligina evinde oynayacaklari macta bir dakikaligina yeter Y.D yeter tezahürati yapsinlar KÜFÜRSÜZ.bakalim ona ceza vericekmi
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PFDK'dan Feghouli ve Olcay kararı
Toplam 3
Yorum
Yeter yaa Bu demirorenden ne zaman kurtulacaz
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