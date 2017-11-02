Edin Visca'dan 90+3'te altın gol

Avrupa kupalarında beklenenin altına başlayan Başakşehir, grubun 4. maçında Alman ekibi Hoffenheim'i sahasında ağırladı. Fatih Terim Stadı'nda Avusturya Futbol Federasyonundan Harald Lechner'in düdük çaldığı karşılaşmada Hoffenheim'in 47'de Florian Grillitsch ile bulduğu gole temsilcimiz Başakşehir 90+3'te Edin Visca ile karşılık verdi. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 2'ye yükseltti. Hoffenheim ise puanını 4'e çıkardı.



MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında Almanya'nın Hoffenheim takımını konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, rakiplerine deplasmanda yenildikleri maçın ilk 11'ine göre kadroda iki değişikliğe gitti.

Avcı, sakatlığı bulunan Mehmet Batdal ile ilk 11'de olduğu açıklanan ancak maç öncesindeki ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Attamah'ın yerine, Napoleoni ve Alparslan Erdem'i sahaya sürdü.

Müsabakada kaleyi Mert Günok'a teslim eden Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Alparslan Erdem, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Tunay Torun, Kerim Frei ve Napoleoni, forvette ise Mevlüt Erdinç görev yaptı.

Volkan Babacan, Visca, Mossoro, Elia, Uğur Uçar ve Okan Saraçoğlu ise yedek kulübesinde yer aldı.

- Önemli isimler kadroda yok

Medipol Başakşehir'de takımın birçok önemli ismi kadroda yer almadı.

Sakatlıkları bulunan kaptan Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Emmanuel Adebayor, Manuel Da Costa ve Mehmet Batdal, kadroya alınmadı.

Avcı'nın ideal 11'inde yer alan Volkan Babacan, Visca, Mossoro ve Elia da yedek kulübesinde şans bekledi.

Turuncu-lacivertli ekipte uzun süredir sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz da kadroda yer almadı.

- Hoffenheim'da 5 değişiklik

Alman ekibinde teknik direktör Julian Nagelsmann, sahalarında kazandıkları Medipol Başakşehir mücadelesinin ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Alman teknik adam, Kaderabek, Hübner, Pocsh, Geiger ve Uth'un yerine Hoogma, Nordtveit, Zuber, Grillitsch ve Kramaric'e ilk 11'de şans verdi.

Nagelsmann, takımını sahaya Baumann, Hoogma, Nordtveit, Zuber, Grillitsch, Kerem Demirbay, Vogt, Amiri, Schulz, Kramaric ve Wagner ilk 11'iyle çıkardı.

- Tribünler boş kaldı

Medipol Başakşehir ile Hoffenheim arasında oynanan maça taraftarlar fazla ilgi göstermedi.

Toplam 17 bin 500 seyirci kapasiteli 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaklaşık 4 bin turuncu-lacivertli taraftar, tribündeki yerini aldı.

Karşılaşmayı yaklaşık 40 Alman taraftar da tribünden takip etti.

Turuncu-lacivertli taraftarlar, "Vatan sana canım feda" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratlarıyla Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısına tepki gösterdi.