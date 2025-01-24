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Haberler Avrupa’dan Futbol Belçika Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Rudi Garcia oldu

Belçika Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Rudi Garcia oldu

Belçika Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevine Fransız çalıştırıcı Rudi Garcia'nın getirildiğini resmen duyurdu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 10:49 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 10:57
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Belçika Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Rudi Garcia oldu

Belçika Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevine Fransız teknik adam Rudi Garcia'nın getirildiğini resmi olarak açıkladı. Garcia, kariyerinde birçok önemli kulüpte görev almış ve başarılarıyla adından söz ettirmiş bir isim olarak dikkat çekiyor.

Daha önce Lyon, Roma, Lille, Marsilya ve Napoli gibi kulüplerde teknik direktörlük yapan Garcia, hücum futboluna verdiği önem ve taktiksel becerileriyle tanınıyor.

Belçika Milli Takımı'nda göreve başlayan Rudi Garcia lk resmi maçına 20 Mart'ta, UEFA Uluslar Ligi'nde Ukrayna karşısında çıkacak.

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