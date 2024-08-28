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Yaşayan efsane Arda Güler'i aradı! İlk 11 başladığı maç ile ilgili neler konuşuldu

Futbolun yaşayan efsanesi, Real Valladolid - Real Madrid maçında ilk 11 başlayan Arda Güler'i karşılaşmadan sonra aradı. Ayrıca İspanyol basını da Arda'nın ilk 11 başlamasını manşetlerine taşıyarak umut verici sözler söyledi. İşte o telefon görüşmesi ve İspanyol basınının Arda Güler yorumu...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 13:56
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Yaşayan efsane Arda Güler'i aradı! İlk 11 başladığı maç ile ilgili neler konuşuldu

Tüm Türkiye'nin heyecanla takip ettiği LaLiga'daki temsilcimiz Arda Güler, ilk 11 başladığı Real Valladolid - Real Madrid maçında dikkatleri bir kez daha üstüne çekmeyi başardı.

Yaşayan efsane Arda Güler'i aradı! İlk 11 başladığı maç ile ilgili neler konuşuldu

69 dakika sahada kalan Arda, istikrarlı performansı ile takımının 3 - 0'lık galibiyete uzanmasında önemli bir rol oynadı.

Yaşayan efsane Arda Güler'i aradı! İlk 11 başladığı maç ile ilgili neler konuşuldu

AS'ta yer alan habere göre genç yıldızın Real Madrid'de bu sezon daha büyük bir rolü olacağı ve çok daha fazla oynayacağı belirtildi.

Yaşayan efsane Arda Güler'i aradı! İlk 11 başladığı maç ile ilgili neler konuşuldu

Güler, ilk 11 başladığı Real Valladolid maçı boyunca kaleyi 5 kez yokladı, 3 kez faule maruz kaldı. Bu rakamların, Arda Güler'in Real Madrid'e imza attığından bu yana ulaştığı en yüksek veriler olduğu kaydedildi.

Yaşayan efsane Arda Güler'i aradı! İlk 11 başladığı maç ile ilgili neler konuşuldu

Ayrıca ilk 11 başladığı maçtan sonra yetenekli temsilcimizi, futbolun yaşayan efsanelerinden olan ve EURO 2024'te emekliliğini açıklayan Toni Kroos aradı.

Yaşayan efsane Arda Güler'i aradı! İlk 11 başladığı maç ile ilgili neler konuşuldu

Defensa Central'ın haberine göre Arda Güler'i arayan Kroos, "Çok utangaçtın, bırak kendin ol..."

Yaşayan efsane Arda Güler'i aradı! İlk 11 başladığı maç ile ilgili neler konuşuldu

"Çok kaliteli bir oyuncusun, buna inanman gerekiyor" dedi.

Yaşayan efsane Arda Güler'i aradı! İlk 11 başladığı maç ile ilgili neler konuşuldu

Bu sezon, önceki sezonlara göre daha fazla süre alarak kendini Ancelotti'ye ispatlama fırsatı bulacağı konuşulan genç temsilcimize ayrıca Real Madrid taraftarlarının da desteği en üst seviyede.

Yaşayan efsane Arda Güler'i aradı! İlk 11 başladığı maç ile ilgili neler konuşuldu

Yine İspanyol kaynaklarından aktarılan haberde Madridli taraftarlar, oyuncumuzun "EA FC 25" oyunundaki puanlamasının düşüklüğü sebebiyle yapımcı şirkete tepkiler yağdırmakta.

Yaşayan efsane Arda Güler'i aradı! İlk 11 başladığı maç ile ilgili neler konuşuldu

Planeta Real Madrid sitesinde yer alan haberde konudan şu şekilde bahsedildi; "Sezonun son bölümündeki muhteşem performansına ve neredeyse yarı finale çıktığı EURO 2024'teki istatistiklerine rağmen ona ortalama 78 puan verdiler. Ceballos'a 79 puan vererek onu genç Osmanlı'nın üstünde tutmaları hiç mantıklı değil."

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