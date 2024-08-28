Yaşayan efsane Arda Güler'i aradı! İlk 11 başladığı maç ile ilgili neler konuşuldu

Tüm Türkiye'nin heyecanla takip ettiği LaLiga'daki temsilcimiz Arda Güler, ilk 11 başladığı Real Valladolid - Real Madrid maçında dikkatleri bir kez daha üstüne çekmeyi başardı.

AS'ta yer alan habere göre genç yıldızın Real Madrid'de bu sezon daha büyük bir rolü olacağı ve çok daha fazla oynayacağı belirtildi.