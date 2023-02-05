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Bruma, Braga kariyerine gollerle başladı

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'ya kiraladığı Bruma, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta 2 gol attı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 21:08
Bruma, Braga kariyerine gollerle başladı

Portekiz Premier Ligi'nin 19'uncu haftasında Braga, sahasında Famalicao ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak puanını 43'e yükseltti ve maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı. Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar Braga'ya kiralanan Bruma, Portekiz ekibiyle ilk maçına çıktı. 59'uncu dakikada oyuna giren Bruma, 90+1 ve 90+4'üncü dakikalarda iki gol atarak takımının galibiyetinde pay sahibi oldu. Braga'nın diğer golleri ise 22'nci dakikada kendi kalesine Enea Mihaj ve 79'uncu dakikada Simon Banza'dan geldi. Maritimo'nun tek sayısını ise 71'inci dakikada Leandro Sanca kaydetti.

Portekiz Premier Ligi'nin 20'nci haftasında Braga, 12 Şubat Pazar günü deplasmanda Maritimo ile karşı karşıya gelecek. Famalicao ise aynı gün Gil Vicente'yi konuk edecek.

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