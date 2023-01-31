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Newcastle United 2-1 Southampton (Maç sonucu ÖZET) Newcastle United İngiltere Lig Kupasında finalde!

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Newcastle United sahasında Southampton'u 2-1 mağlup etti. İlk maçı da 1-0 kazanan siyah beyazlı ekip kupada finale yükseldi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 01:12
Newcastle United 2-1 Southampton (Maç sonucu ÖZET) Newcastle United İngiltere Lig Kupasında finalde!

İngiltere Lig Kupası yarı finali ikinci maçında Newcastle United, St. James's Park'ta Southampton'u konuk etti.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Longstaff ile öne geçen Newcastle, 21. dakikada yeniden Longstaff ile farkı ikiye çıkardı. 29'da Nottingham Che Adams'la farkı bire indirdi. Maçın 82. dakikasında Newcastle'dan Bruno Guimaraes kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Newcastle United mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. İlk maçı da 1-0 kazanan Newcastle adını finale yazdırmayı başardı.

İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalin diğer karşılaşması Manchester United ile Nottingham Forest arasında 1 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak.

Manchester United, ilk maçını 3-0 kazandığı eşleşmeden galip ayrılarak finale kalmaya çalışacak.

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