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Harry Kane rekoru egale etti

Harry Kane, ligde 266 gole ulaşarak Jimmy Greaves'in 'Tottenham tarihinin en çok gol atan futbolcusu' rekorunu egale etti. İngiliz yıldız, bu sezon Premier Lig'de 21 maçta 16 kez rakip ağları havalandırdı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Harry Kane rekoru egale etti

Harry Kane, ligde 266 gole ulaşarak Jimmy Greaves'in 'Tottenham tarihinin en çok gol atan futbolcusu' rekorunu egale etti. İngiliz yıldız, bu sezon Premier Lig'de 21 maçta 16 kez rakip ağları havalandırdı.

Fransa Kupası'nda PSG, Pays de Cassel'i 7-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. 5 kez ağları havalandıran Mbappe, kulüp tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk oyuncu oldu.

Portekiz'den ayrılan Fernando Santos, Polonya teknik direktörlüğüne getirildi. 68 yaşındaki hoca, 1 Avrupa Şampiyonası ve 1 Uluslar Ligi zaferi kazanmıştı.

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