Haberler Avrupa’dan Futbol Marco Reus Al Nassr'a transfer durumu hakkında konuştu!

Marco Reus Al Nassr'a transfer durumu hakkında konuştu!

Borussia Dortmund formasını terleten Marco Reus'un adı bir süredir Cristiano Ronaldo transferiyle büyük yankı uyandıran Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anılıyordu. Konuyla ilgili Alman futbolcudan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte haberin detayları...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 19:03
Marco Reus Al Nassr'a transfer durumu hakkında konuştu!

Borussia Dortmund'un tecrübeli kaptanı Marco Reus, geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Alman futbolcu, "Elbette geleceği düşünüyorum. Sözleşmemin bitmesine sadece 6 ay kaldı ama bunun için gergin değilim" dedi.

Reus, hakkında çıkan Al Nassr haberleri için, "Menajerim onlarla görüştü. Ama şimdi önemli olan takımın hedeflerine odaklanmak. Gerisine sonra karar vereceğiz. Menajerim her şeyi halleder" ifadelerini kullandı.

Sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda Almanya formasını terletemeyen 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon Borussia Dortmund'da 12 maçta 3 gol atıp, 4 asist yaptı.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe taraftarını kahreden Arda Güler haberi! Genç Kanarya yuvadan uçuyor...
Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti ne? Berkin Gökbudak'la 2 ay önce evlenmişti hamilelik sürecini anlattı bakın neler dedi: "Aşermeler..."
Yıldız isme sürpriz talip! Jesus onay verirse...
PFDK açıkladı! İrfan Can Kahveci...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ManU FA Cup'ta üst tura yükseldi!
Boynuzunu öyle bir geçirdi ki...
KGF 250 MİLYAR KREDİ DESTEK PAKETİ | KGF kredisi nedir, nasıl kullanılır? - 2023 KGF destek kredisi ne zaman çıkacak, faiz oranları kaç?
BOTAŞ personel alımı: Ön lisans ve lisans mezunu, KPSS puan şartı yok!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marco Reus'tan Al Nassr açıklaması! Marco Reus'tan Al Nassr açıklaması! 19:03
G.Saray Petrol Ofisi derbiye hazırlanıyor! G.Saray Petrol Ofisi derbiye hazırlanıyor! 18:46
PFDK açıkladı! İrfan Can Kahveci... PFDK açıkladı! İrfan Can Kahveci... 16:33
Beşiktaş için yeni golcü iddiası! İskoçya'dan... Beşiktaş için yeni golcü iddiası! İskoçya'dan... 16:43
İlhan Palut'tan Beşiktaş maçı yorumu! İlhan Palut'tan Beşiktaş maçı yorumu! 17:49
Beşiktaş'a Kouyate transferinde 2 rakip! Beşiktaş'a Kouyate transferinde 2 rakip! 18:10
Daha Eski
Hatayspor Galatasaray maçına hazır! Hatayspor Galatasaray maçına hazır! 15:15
Trabzonspor Basel maçında VAR uygulaması olacak! Trabzonspor Basel maçında VAR uygulaması olacak! 15:28
Weghorst İngiltere'ye gitti! Weghorst İngiltere'ye gitti! 15:34
Kayserispor - Sivasspor maçının saati değişti Kayserispor - Sivasspor maçının saati değişti 15:56
Stefan Kuntz ameliyat oldu Stefan Kuntz ameliyat oldu 15:58
Trabzonspor'da ayrılık! Trabzonspor'da ayrılık! 15:59