Marco Reus Al Nassr'a transfer durumu hakkında konuştu!

Borussia Dortmund'un tecrübeli kaptanı Marco Reus, geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Alman futbolcu, "Elbette geleceği düşünüyorum. Sözleşmemin bitmesine sadece 6 ay kaldı ama bunun için gergin değilim" dedi.

Reus, hakkında çıkan Al Nassr haberleri için, "Menajerim onlarla görüştü. Ama şimdi önemli olan takımın hedeflerine odaklanmak. Gerisine sonra karar vereceğiz. Menajerim her şeyi halleder" ifadelerini kullandı.

Sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda Almanya formasını terletemeyen 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon Borussia Dortmund'da 12 maçta 3 gol atıp, 4 asist yaptı.