Zirve Mbappe'nin

Dünya futbolunda yıldızlar her geçen gün kazançlarını katlıyor... 2022'de dudak uçuklatan gelirler elde eden süper starların zirvesinde ise Kylian Mbappe yer alıyor. Geçen sezon Real Madrid'e transfer olması beklenen fakat sürpriz yaparak PSG ile yeni sözleşme imzalayan 24 yaşındaki Fransız yıldız, geçen yıl 128 milyon dolar gelirle en fazla kazanan oyuncu oldu. Kariyerine 'Dünya şampiyonu' apoleti ekleyen takım arkadaşı Lionel Messi 120 milyon dolar ile bu listede ikinci sırada yer aldı. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a giderek sürprize imza atan Cristiano Ronaldo, 100 milyon dolarlık kazancıyla 3. sırada yer aldı. Portekizli yıldızın bu yıl ise attığı imza sonrası 200 milyon dolar kazanacağı konuşuluyor. Listenin 4. sırasında PSG'den Neymar yer alıyor. Brezilyalı yıldız 87 milyon dolar kazandı. Liverpool'un Mısırlı oyuncusu Mohamed Salah ise 5. sırada kendine yer buldu. Yıldız oyuncu, geçen yıl 53 milyon dolar kazandı.