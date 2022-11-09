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Manchester City 2-0 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Lig Kupası 3.Tur mücadelesinde Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynana zorlu mücadeleyi ev sahibi Manchester City Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 00:58 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 01:30
Manchester City 2-0 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City, sahasında Chelsea'yi 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Kupanın 3. turunda 8 karşılaşma oynandı.

Manchester City, sahasında Chelsea'yi 53. dakikada Riyad Mahrez ve 58. dakikada Julian Alvarez'in attığı gollerle 2-0 yenerek yoluna devam etti.

Günün öne çıkan diğer maçlarında Brighton, Arsenal'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek tur atlayan takım oldu.

Nottingham Forest, Tottenham'ı 2-0 yenerken, Wolverhampton ise Leeds United'ı 1-0 mağlup ederek kupa dışında bıraktı.

Normal süresi beraberlikle biten Southampton-Sheffield Wednesday (1-1), West Ham United-Blackburn Rovers (2-2), Newcastle United-Crystal Palace (0-0) ve Liverpool-Derby County (0-0) maçlarında tur atlayan ekipler, penaltılar sonucunda belli oldu. Penaltılarda rakiplerine üstünlük kuran Southampton, Blackburn Rovers, Newcastle United ve Liverpool tur atladı.

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