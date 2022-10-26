Haberler Avrupa’dan Futbol Raphael Varane sakatlığı sebebiyle 2022 Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali bulunuyor

Raphael Varane sakatlığı sebebiyle 2022 Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali bulunuyor

Fransa'da Raphael Varane şoku yaşanıyor. Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag sakatlanan stoper oyuncusunun 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali bulunduğunu açıkladı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 18:22
Raphael Varane sakatlığı sebebiyle 2022 Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali bulunuyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, sakatlanan Fransız oyuncu Raphael Varane'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali bulunduğunu söyledi.

Manchester United'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın sahasında Moldova temsilcisi Sheriff ile yapacağı maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Hollandalı teknik adam, Varane'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Chelsea ile geçen hafta sonu oynadıkları lig maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan 29 yaşındaki savunma oyuncusunun Sheriff karşılaşmasında kadroda yer almayacağını belirten Hag, "Varane, Dünya Kupası öncesinde Manchester United formasını kesinlikle giyemeyecek. Dünya Kupası'na katılım durumu ise tedaviye vereceği yanıtın hızına bağlı olarak değişebilir." ifadelerini kullandı.

Fransa Milli Takımı'nda 87 karşılaşmada 5 gole imza atan Varane, Manchester United'da ise bu sezon tüm kulvarlarda 11 maçta görev aldı. 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak.

DİĞER
7 yaşında şöhret olmuştu! 'Can Ayşecik' öyle bir değişti ki... Ecem Kanun'un son haline bakın!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı belli oldu... Kimin maçı ne zaman?
G.Saraylı yıldıza milli takım müjdesi!
Fenerbahçe o görüntüleri Galatasaray'a yolladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bundesliga'da Ozan Kabak rüzgarı
Boynuzunu öyle bir geçirdi ki...
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (26 Ekim)
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Raphael Varane Dünya Kupası'nı kaçırabilir Raphael Varane Dünya Kupası'nı kaçırabilir 18:17
Visca'dan sevindiren paylaşım! Geri dönüyor Visca'dan sevindiren paylaşım! Geri dönüyor 18:17
Bakan Kasapoğlu Seedorf ile bir araya geldi Bakan Kasapoğlu Seedorf ile bir araya geldi 17:50
Trabzonspor kafilesi Sırbistan'da Trabzonspor kafilesi Sırbistan'da 17:49
Sivasspor CFR Cluj maçı hazırlıklarını tamamladı Sivasspor CFR Cluj maçı hazırlıklarını tamamladı 17:46
Final Four Dubai'de olabilir! Final Four Dubai'de olabilir! 17:11
Daha Eski
ZTK 4. Tur programı belli oldu! G.Saray ve Beşiktaş... ZTK 4. Tur programı belli oldu! G.Saray ve Beşiktaş... 16:59
G.Saraylı yıldıza milli takım müjdesi! G.Saraylı yıldıza milli takım müjdesi! 16:29
A Milli Takım'ın maç programı belli oldu A Milli Takım'ın maç programı belli oldu 16:27
Bundesliga'da Ozan Kabak rüzgarı Bundesliga'da Ozan Kabak rüzgarı 15:45
Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu! Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu! 15:33
Fenerbahçe o görüntüleri Galatasaray'a yolladı! Fenerbahçe o görüntüleri Galatasaray'a yolladı! 15:28