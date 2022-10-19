Orkun’a hücum

Hollanda'da Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün taliplileri artıyor. Hollanda ve Fransız medyası, 21 yaşındaki maestronun dev kulüplerin radarında olduğunu öne sürdü. Bundesliga'dan Borussia Dortmund ve Ligue 1'den Lyon'un Kökçü'ye yakın ilgi gösterdiği belirtildi.



5 GOL VE 2 ASİST

Bu arada Lyon'un temsilcileri, Feyenoord ile Midtjylland arasında oynanan ve 2-2 biten UEFA Avrupa Ligi maçında Orkun Kökçü'yü seyretti. 2025 yılına kadar kırmızı beyazlılarla sözleşmesi bulunan milli futbolcumuz, bu sezon 13 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.