Mbappe ayrılıyor

Paris-Saint Germain'de sular bir türlü durulmuyor... Marca'nın haberine göre, Kylian Mbappe ile kulübü arasındaki gerilim son aşamaya geldi. Geçtiğimiz mayısta sözleşme yenileyen 23 yaşındaki oyuncu, verilen sözlerin tutulmadığını düşünüyor. PSG'nin kendisine ihanet ettiğini düşünen Mbappe, kesin olarak takımdan ayrılma kararı aldı. Marca'nın diğer iddiasına göre 2024'e kadar kontrat yenileyen Mbappe, takıma iyi niyet göstergesi olarak 2025 yazılı formayı tuttu. Gelecek transfer döneminde ayrılmak için yol arayacak yıldız oyuncu, Real Madrid'de oynamak istiyor.