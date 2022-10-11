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UEFA’dan Ali Palabıyık’a görev

Son dakika spor haberi: FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda oynanacak PSV - Zurich mücadelesini yönetecek.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 15:10
UEFA’dan Ali Palabıyık’a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Hollanda'nın PSV ile İsviçre'nin Zurich takımları arasında 13 Ekim Perşembe günü oynayacak müsabakada düdük çalacak.

Hollanda'nın Eindhoven şehrindeki PSV Stadyumu'nda TSİ 22.00'da başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati, AVAR'da da Gianluca Aureliano oturacak.

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