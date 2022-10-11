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Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın serbest kalma ücreti belli oldu

Manchester City'nin Norveçli yıldız futbolcusu Erling Haaland'ın serbest kalma maddesi ortaya çıktı. Haaland'ı isteyen kulüp 200 milyon milyon Euro karşılığında transfer edebilecek.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 15:51
Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın serbest kalma ücreti belli oldu

Norveçli yıldız 12 maçta 20 gol attı ve şimdiden Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

İspanyol basınından gelen son haberler, 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde 'Madrid' maddesi olduğunu öne sürdü. Ancak menajer Pep Guardiola iddiayı reddeti: "Bu doğru değil - Real Madrid veya başka bir takım için serbest kalma maddesi yok. Doğru değil. Başka ne söyleyebilirim ki?"

The Athletic'e göre ise Haaland'ın anlaşmasında 2024'te aktif hale gelecek bir serbest bırakma maddesi var. Buna göre, 2024 yazında kulüpler Haaland'ı 200 milyon milyon Euro karşılığında transfer edebilecek. Ancak bu bedel Premier Lig kulüpleri için geçerli değil.

Haberde ayrıca Haaland'ın sözleşmesi ilerledikçe serbest kalma maddesi ücretinin azalacağını da belirtildi.

Etihad'da mutlu olan Erling Haaland, City'de haftada 375 bin sterlinden fazla kazanıyor.

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