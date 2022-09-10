Haberler Avrupa’dan Futbol NEC Nijmegen - Fortuna Sittard: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Oğuzhan Özyakup'un golü galibiyete yetmedi!

NEC Nijmegen - Fortuna Sittard: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Oğuzhan Özyakup'un golü galibiyete yetmedi!

Hollanda Eredivisie'nin 6. haftasında NEC Nijmegen'e konuk olan Fortuna Sittard, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. 71. dakikada milli futbolcu Oğzuhan Özyakup'un şık golüyle öne geçen Fortuna, 90+5'te Pedro Marques'in golüne engel olamadı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 19:30
NEC Nijmegen - Fortuna Sittard: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Oğuzhan Özyakup'un golü galibiyete yetmedi!

Hollanda Eredivisie'nin 6. haftasında NEC Nijmegen ile Fortuna Sittard karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Fortuna Sittard, 71. dakikada milli futbolcu Oğuzhan Özyakup'un golüyle öne geçti. Oğuzhan'ıın ceza sahası dışından kaydettiği şık golün asistini Burak Yılmaz yaptı.

Ev sahibi NEC Nijmegen'in beraberlik sayısı ise 90+5'te Pedro Marques'den geldi.

Fortuna'da eski Trabzonsporlu Doğan Erdoğan ise 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından ligde ilk puanını alan Fortuna Sittard son sırada kalırken, NEC Nijmegen 7 puana yükseldi.

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