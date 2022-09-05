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Burak Yılmaz'dan Hollanda basınına tepki!

Son dakika haberleri: Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ın formasını giyen Burak Yılmaz Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu takımı kendisi yönettiği iddialarını yalanladı. İşte Burak Yılmaz'ın dikkat çeken sözleri...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 12:47
Burak Yılmaz'dan Hollanda basınına tepki!

Şampiyonluk yaşadığı Fransız ekibi Lille'den ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz, yeni takımında zor günler yaşıyor.

Burak Yılmaz'dan Hollanda basınına tepki!

Tecrübeli golcü bireysel olarak gollerine devam etse de takım 5 maçtır yeniliyor.

Burak Yılmaz'dan Hollanda basınına tepki!

BURAK YILMAZ TRANSFERİYLE HERKESİ ŞAŞIRTMIŞTI

Bu yaz transfer döneminde Ligue 1 ekiplerinden Lille'den ayrılan Burak Yılmaz, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a 5 yıllık imza atarak herkesi şaşırtmıştı.

Burak Yılmaz'dan Hollanda basınına tepki!

5 MAÇTA 4 GOL ATTI AMA...

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ın formasını giyen Burak Yılmaz, önceki gün oynanan ve takımının 4-3 kaybettiği maçta 1 gol attı fakat yenilgiyi önleyemedi.

Burak Yılmaz'dan Hollanda basınına tepki!

37 yaşındaki forvet, geride kalan 5 maçta ise tam 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Burak Yılmaz'dan Hollanda basınına tepki!

Tecrübeli forvetin bu performansına rağmen Sittard, 5 hafta sonunda 0 puan ile ligin dibine demir attı.

Burak Yılmaz'dan Hollanda basınına tepki!

HOLLANDA BASININDA BURAK YILMAZ İDDİASI

Hollanda Eredivisie'de sezona kötü bir başlangıç yapan Fortuna Sittard, teknik direktör Sjors Ultee ile yollarını ayırmış, takımın kontrolü de geçici antrenör Dominik Vergoossen'e verilmişti.

Burak Yılmaz'dan Hollanda basınına tepki!

Fakat Hollanda basını takımı Burak Yılmaz'ın yönettiğini ve takım içinde tecrübeli futbolcunun otoriter tavırlarından rahatsızlık duyulduğu iddia edilmişti.

Burak Yılmaz'dan Hollanda basınına tepki!

BURAK'TAN SİTEM: BEN NE ANTRENÖRÜM NE DE TİRAN

Hakkındaki iddialar sonrası Hollanda basınından Voetbal International'a bir açıklama yapan Burak Yılmaz, sitem dolu sözler kullandı.

Burak Yılmaz'dan Hollanda basınına tepki!

Takımın teknik direktörü gibi davrandığı iddialarına Burak, 'Benim ve kulüp için alışmamız zaman alıyor.

Burak Yılmaz'dan Hollanda basınına tepki!

Bu anlaşılabilir bir durum. Fakat ben kendim için değil, Fortuna için endişeleniyorum.

Burak Yılmaz'dan Hollanda basınına tepki!

Ben ne antrenörüm ne de tiran. Sadece kulüp daha iyi yerlere gelsin diye, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.' dedi.

Burak Yılmaz'dan Hollanda basınına tepki!

'İKİ YILIN ARDINDAN YENİ GÖREVİN ZAMANI GELECEK'

Geçici antrenör Vergoossen'in dinlemeyip kendi kararlarını aldığı iddialarına da cevap veren Burak, 'Bunlar onların doğruları.

Burak Yılmaz'dan Hollanda basınına tepki!

Ben antrenör değilim, olmak da istemiyorum. Önümüzdeki iki yıl boyunca futbolculuk yapmaya devam edeceğim.

Burak Yılmaz'dan Hollanda basınına tepki!

İki yılın ardından yeni görevin zamanı gelecek. Sjors Ultee ayrılmak zorunda değildi. Fakat futbol bu.' sözlerini kullandı.

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