Adım adım Barça’ya

Manchester City forması giyen Bernardo Silva'nın Barcelona'da oynama hayali gerçeğe dönüşüyor. Uzun süredir İspanyol ekibinde görev yapmak isteyen Portekizli yıldız, bu konuda anlaşma sağladı. İş artık kulüplerin yapacağı anlaşmaya kaldı. 27 yaşındaki oyuncu için 80 milyon euro isteyen Manchester City ile görüşmeler hız kazandı. 2025'e kadar kontratı bulunan Bernardo Silva için 60 milyon euro'yu gözden çıkarttı. Tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelerek transferi resmiyete dökmesi bekleniyor. PSG'nin de takipte olduğu başarılı hücum oyuncusu, 2017'den bu yana Manchester City'de oynuyor. 250 maçta 48 gol ve 50 asistlik performans ortaya koydu.