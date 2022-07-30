Haberler Avrupa’dan Futbol Hull City - Bristol City maç sonucu: 2-1 (Hull City Bristol City maç özeti) Ozan Tufan ile Seri galibiyeti getirdi

Hull City - Bristol City maç sonucu: 2-1 (Hull City Bristol City maç özeti) Ozan Tufan ile Seri galibiyeti getirdi

İngiltere Championship'in ilk haftasında Hull City sahasında Bristol City'i 2-1 mağlup etti. Hull'e galibiyeti getiren golleri 72. dakikada penaltıdan Ozan Tufan ve 90+4. dakikada Michael Seri kaydetti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 19:15
Hull City - Bristol City maç sonucu: 2-1 (Hull City Bristol City maç özeti) Ozan Tufan ile Seri galibiyeti getirdi

İngiltere Championship'in ilk haftasında Hull City sahasında Bristol City'i konuk etti. Kingston Communications'ta oynanan karşılaşmada konuk ekip, 30'uncu dakikada Weimann'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Hull City, 72'nci dakikada Ozan Tufan'ın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü ise 90+4'üncü dakikada bir dönem Galatasaray forması giyen Michael Seri kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, 73 dakika sahada kaldı. Öte yandan daha önce Türkiye'de Denizlispor'da forma giyen Estupinan da karşılaşmaya 11'de başlarken yerini 64'üncü dakikada Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Tetteh'e bıraktı. Fenerbahçe'den kadroya dahil edilen Allahyar Sayyadmanesh 84 dakika görev alırken, bir dönem Galatasaray forması giyen Seri de 90 dakika sahada kaldı.

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