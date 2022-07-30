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Borussia Dortmund'un yeni transferi Sebastien Haller'den bir kötü haber daha!

Son dakika haberleri... Bundesliga ekibi Borussia Dortmund Sebastien Haller'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yayınladı. Bundesliga ekibi, Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğunu ve golcü futbolcunun birkaç ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:59
Borussia Dortmund'un yeni transferi Sebastien Haller'den bir kötü haber daha!

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Ajax'tan yeni transfer ettiği golcü oyuncu Sebastien Haller'in test sonuçlarında tümöre rastlandığını açıklamıştı.

Dortmund, geçmiş dönemde gerçekleştirdiği sabah idmanından sonra kendini iyi hissetmeyen ve sağlık taramasından geçirilen yeni transfer Sebastien Haller'e testis tümörü teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Haller ileri tetkikler yapılması için İsviçre kampından ayrılarak Almanya'ya dönmüştü.

Dortmund bu tetkiklerin sonuçlandığını ve Sebastien Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğunu, golcü futbolcunun birkaç ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Ajax'tan Sebastien Haller ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıklamıştı. Alman ekibi, Sebastien Haller için Ajax'a 34.5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.

Haller geçen sezon 42 maçta 34 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

İŞTE BORUSSIA DORTMUND'UN AÇIKLAMASI

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