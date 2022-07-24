Haberler Avrupa’dan Futbol Real Madrid - Barcelona maçında saha karıştı! İşte kavga görüntüleri

Real Madrid - Barcelona maçında saha karıştı! İşte kavga görüntüleri

Son dakika haberleri... Real Madrid ve Barcelona sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Amerika'da oynanılan mücadeleyi Katalan ekib 1-0 kazandı. Yeni transfer Raphinha tek golün sahibi olurken karşılaşmaya yaşanan kavga damga vurdu. İşte o görüntüler...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 09:23 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 09:57
Real Madrid - Barcelona maçında büyük kavga! İşte kavga görüntüleri

Real Madrid - Barcelona maçı yine gergin geçti.

Real Madrid - Barcelona maçında büyük kavga! İşte kavga görüntüleri

Dostluk maçı olmasına rağmen kıran kırana geçen karşılaşmada sert fauller maça damga vurdu.

Real Madrid - Barcelona maçında büyük kavga! İşte kavga görüntüleri

Türkiye saati ile 06.00'da başlayan hazırlık karşılaşmasında saha karıştı.

Real Madrid - Barcelona maçında büyük kavga! İşte kavga görüntüleri

Barcelona'nın maçı 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada 42. dakikada Vinícius Júnior'a yapılan sert faul sonrası oyuncular birbirine girdi.

Real Madrid - Barcelona maçında büyük kavga! İşte kavga görüntüleri

Hazırlık maçı olmasına rağmen bu kadar sert bir faulle durdurulan oyuncu ayağa kalktıktan sonra isyan etti.

Real Madrid - Barcelona maçında büyük kavga! İşte kavga görüntüleri

Yapılan faulün ardından saha bir anda karıştı. Maçın hakemini oyuncuları ayırmakta zorlandı.

Real Madrid - Barcelona maçında büyük kavga! İşte kavga görüntüleri

Depay ve Vazquez'in yaşadığı tartışma sosyal medyaya damga vurdu.

Real Madrid - Barcelona maçında büyük kavga! İşte kavga görüntüleri

Memphis Depay'ın sert bir şekilde omuz atması, Vazquez'in Depay'ın sırtından tutup aşağı çekmesi izleyenleri şaşırttı.

Real Madrid - Barcelona maçında büyük kavga! İşte kavga görüntüleri

Real Madrid ile Barcelona hazırlık maçında Amerika'da karşılaştı.

Real Madrid - Barcelona maçında büyük kavga! İşte kavga görüntüleri

El Clasico heyecanı hazırlık maçınada büyük heyecana sahne oldu.

Real Madrid - Barcelona maçında büyük kavga! İşte kavga görüntüleri

Real Madrid ile Barcelona sezon öncesi hazırlık karşılaşması sabah saatlerinde olmasına karşın büyük ilgiyle takip edildi.

Real Madrid - Barcelona maçında büyük kavga! İşte kavga görüntüleri

El Clasico hazırlık karşılaşması Las Vegas Allegiant Stadyumu'nda oynandı.

Real Madrid - Barcelona maçında büyük kavga! İşte kavga görüntüleri

Yeni transferler hazırlık maçında boy gösterirken bazı yıldızlar ilk kez El Clasico'da forma giydi.

Real Madrid - Barcelona maçında büyük kavga! İşte kavga görüntüleri

Barcelona kadrosuna yeni katılan Lewandowski ilk kez Barcelona forması ile El Clasico'ya çıktı.

Real Madrid - Barcelona maçında büyük kavga! İşte kavga görüntüleri

Barça, Real Madrid'i yeni transfer Raphinha'nın 27. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

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