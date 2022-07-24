Real Madrid - Barcelona maçında saha karıştı! İşte kavga görüntüleri

Real Madrid - Barcelona maçı yine gergin geçti.
Dostluk maçı olmasına rağmen kıran kırana geçen karşılaşmada sert fauller maça damga vurdu.
Türkiye saati ile 06.00'da başlayan hazırlık karşılaşmasında saha karıştı.
Real Madrid - Barcelona maçı yine gergin geçti.
Dostluk maçı olmasına rağmen kıran kırana geçen karşılaşmada sert fauller maça damga vurdu.
Türkiye saati ile 06.00'da başlayan hazırlık karşılaşmasında saha karıştı.
Barcelona'nın maçı 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada 42. dakikada Vinícius Júnior'a yapılan sert faul sonrası oyuncular birbirine girdi.
Hazırlık maçı olmasına rağmen bu kadar sert bir faulle durdurulan oyuncu ayağa kalktıktan sonra isyan etti.
Yapılan faulün ardından saha bir anda karıştı. Maçın hakemini oyuncuları ayırmakta zorlandı.
Depay ve Vazquez'in yaşadığı tartışma sosyal medyaya damga vurdu.
Memphis Depay'ın sert bir şekilde omuz atması, Vazquez'in Depay'ın sırtından tutup aşağı çekmesi izleyenleri şaşırttı.
Real Madrid ile Barcelona hazırlık maçında Amerika'da karşılaştı.
El Clasico heyecanı hazırlık maçınada büyük heyecana sahne oldu.
Real Madrid ile Barcelona sezon öncesi hazırlık karşılaşması sabah saatlerinde olmasına karşın büyük ilgiyle takip edildi.
El Clasico hazırlık karşılaşması Las Vegas Allegiant Stadyumu'nda oynandı.
Yeni transferler hazırlık maçında boy gösterirken bazı yıldızlar ilk kez El Clasico'da forma giydi.
Barcelona kadrosuna yeni katılan Lewandowski ilk kez Barcelona forması ile El Clasico'ya çıktı.
Barça, Real Madrid'i yeni transfer Raphinha'nın 27. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.