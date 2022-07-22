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Mallorca Vedat Muriqi'nin transferini bitirdi

Transfer haberi: Lazio, Vedat Muriqi'nin bonservisiyle birlikte Mallorca'ya transfer olduğunu açıkladı. İspanyol ekibi Kosovalı golcünün bonservisini aldı. İşte transferin detayları...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 21:23 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 21:30
Mallorca Vedat Muriqi'nin transferini bitirdi

Lazio, Vedat Muriqi'nin bonservisiyle birlikte Mallorca'ya transfer olduğunu açıkladı. Tecrübeli golcü geçtiğimiz sezon da kiralık olarak İspanyol ekibinin formasını giymişti. İtalyan basınındaki haberlere göre, Mallorca bu transfer için Lazio'ya 9.5 milyon euro ödeyecek.

Serie A ekibinden yapılan açıklamada; Kosovalı golcünün bonservisiyle İspanyol takımına gittiği belirtildi. 7 Temmuz'da Club Brugge'e imza atmak üzere İstanbul'dan Belçika'ya doğru yola çıkan Vedat Muriqi'nin transferi sağlık kontrollerinin ardından iptal olmuştu. Bu transfer gerçekleşmiş olsaydı, 9.5 milyon euro bonservis bedeli üzerinde Lazio ile anlaşan Club kulüp tarihinin en yüksek bonservisli transferini yapmış olacaktı.

Vedat Muriqi'in sağlık kontrollerinde sıkıntı olmadığının anlaşılması üzerine Lazio, Club Brugge'ü haksız şekilde anlaşmadan çekildiği için FIFA'ya şikayet etme kararı aldı. İtalyan basınında çıkan haberlerde Lazio'nun konuyla ilgili hukuki araştırmalar yaptığı ifade edildi.

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