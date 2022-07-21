Haberler Avrupa’dan Futbol TRANSFER HABERLERİ - Real Madrid'e flaş öneri! Edin Dzeko...

TRANSFER HABERLERİ - Real Madrid'e flaş öneri! Edin Dzeko...

İspanya La Liga devlerinden Real Madrid'e flaş bir öneri geldi. Eflatun beyazlılara Inter'in deneyimli golcüsü Edin Dzeko önerildi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 19:01
TRANSFER HABERLERİ - Real Madrid'e flaş öneri! Edin Dzeko...

Real Madrid için süpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan haberde, Marco Asensio ve Borja Mayoral'in ayrılık ihtimaline karşılık Real Madrid'in yeni bir forvet aradığı belirtildi. İspanyol devinin forvet transferi için kriterlerinin ucuz ve güvenilir bir isim olduğu vurgulanırken, Edin Dzeko'nun kulübe önerildiği öne sürüldü.

Real Madrid'in ise, Inter ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Bosna Hersekli golcüyü yaşı nedeniyle veto ettiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Inter'de 47 maçta sahaya çıkan 36 yaşındaki Dzeko, 17, 7 asistlik bir performans sergiledi.

DİĞER
Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem, 90 kilodan 50 kiloya düşerek bambaşka biri olmuştu! İddialı pozlarıyla dudak ısırttı
Fenerbahçe'de gündem Gustavo, Berisha, Meyer ve Pelkas'ın ayrılığı
Bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...
G.Saray'a sürpriz teklif! Kampa götürülmemişti...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Doğukan Sinik imzayı attı!
"En önemli hedeflerimden birine ulaştım"
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
TAVLA NASIL OYNANIR? | TAVLA NASIL DİZİLİR? Erkek tavlası kuralları ve oynama yönü
KIZ TAVLASI NASIL OYNANIR?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya Kiev hazırlıklarına başladı! Kanarya Kiev hazırlıklarına başladı! 18:28
Fırtına'nın Avusturya kampı sürüyor! Fırtına'nın Avusturya kampı sürüyor! 18:23
Galatasaray'da yeni sezon forma tanıtımı yapıldı Galatasaray'da yeni sezon forma tanıtımı yapıldı 18:19
Rizespor Grahovac transferini açıkladı! Rizespor Grahovac transferini açıkladı! 18:00
Stoper harekatı! Görüşme tarihi ortaya çıktı Stoper harekatı! Görüşme tarihi ortaya çıktı 17:24
Real Madrid Hırvat oyuncuyu kadrosuna kattı Real Madrid Hırvat oyuncuyu kadrosuna kattı 16:52
Daha Eski
Başakşehir - Netanya maçı saat kaçta? Başakşehir - Netanya maçı saat kaçta? 16:36
Beşiktaş salonda çalıştı Beşiktaş salonda çalıştı 16:18
Başkan Çebi’den Josef’e ziyaret Başkan Çebi’den Josef’e ziyaret 16:15
F.Bahçe'de gözler D. Kiev rövanşında! Mert Hakan ve Gustavo... F.Bahçe'de gözler D. Kiev rövanşında! Mert Hakan ve Gustavo... 15:41
D. Kiev maçına damga vurdu! İşte o istatistikler D. Kiev maçına damga vurdu! İşte o istatistikler 15:30
Bate Borisov - Konyaspor maçı saat kaçta? Bate Borisov - Konyaspor maçı saat kaçta? 15:27