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Chelsea Koulibaly transferini duyurdu

Son dakika transfer haberleri: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea , Napoli'den 31 yaşındaki Kalidou Koulibaly'i 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:01 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:04
Chelsea Koulibaly transferini duyurdu

İngiltre Premier Lig ekiplerinden Chelsea yaz transfer sezonunda damga vurmaya devam ediyor. Son olarak Napoli'de forma giyen Kalidou Koulibaly'i renklerine bağladı. Londra ekibi Senegalli stoper ile uzun süredir ilgileniyordu. Rudiger ve Andreas Chriestensen ile yollarını ayıran Chelsea savunmasını Koulibaly takviyesiyle güçlendirdi.

4 YILLIK İMZA 40 MİLYON EURO

Chelsea Koulibaly ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Chelsea, Napoli kulübüne oyuncu için 40 milyon ödeme yapacak. 31 yaşındaki stoper Napoli formasıyla 317 karşılaşmada görev alırken 14 gol performansı sergiledi.

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