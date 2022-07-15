Lionel Messi’yi bırakmıyor!

Paris-Saint Germain, Lionel Messi'nin 2023'te bitecek sözleşmesini uzatma kararı aldı. 35 yaşındaki Arjantinli yıldıza, 1 yıllık yeni kontrat sunacak Fransız ekibi, Messi'nin kararını kasım ayındaki Dünya Kupası'ndan sonra öğrenecek.
Paris-SaintGermain, Lionel Messi'nin 2023'te bitecek sözleşmesini uzatma kararı aldı. 35 yaşındaki Arjantinli yıldıza, 1 yıllık yeni kontrat sunacak Fransız ekibi, Messi'nin kararını kasım ayındaki Dünya Kupası'ndan sonra öğrenecek. Geçtiğimiz sezon imza attığı Paris-Saint Germain'de alışık olmadığımız sezonlarından birini geçiren Lionel Messi, PSG formasıyla çıktığı 34 maçta 11 gol ve 15 asistlik performans gösterdi.