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Üçlü kıskaç

Premier Lig’de son maçta ligde kalan Leeds United’ın yıldızı Raphinha kulüpten ayrılıyor. Sambacı için Leeds 55 milyon euro’luk bedel biçti

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 06:50
Üçlü kıskaç

Kötü bir sezon geçiren Leeds United, son hafta skorlarıyla Premier Lig'de kalmayı başarmıştı. Sarı-lacivertli ekipte sezon bitimiyle beraber yaprak dökümü de başlıyor. 11 golle takımın en skorer ismi olan Raphinha takımdan ayrılma kararı aldı. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile Premier Lig'den Chelsea'nin haricinde İspanya'da Barcelona ile Fransa'dan Paris-Saint Germain yakından ilgileniyor. Kariyerini daha üst seviyede devam ettirmeyi planlayan başarılı oyuncu da ayrılığa sıcak bakıyor.

16 MİLYONA GELMİŞTİ

Raphinha, 2020 yılında Rennes'ten Leeds United'a 16 milyon euro karşılığında gelmişti. 25 yaşındaki oyuncu gösterdiği başarılı performansla kısa sürede dev kulüplerin radarına girmişti. Raphinha, ayrılma isteğini kulüp yönetimine de iletti. Leeds United bu transferden yaklaşık 55 milyon euro'luk bir bonservis geliri bekliyor. Bu rakamı 2 genç ve geleceği parlak oyuncunun transferinde kullanmayı planlıyorlar. Raphinha'nın Barcelona veya Chelsea'din birine daha yakın olduğu belirtildi.

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