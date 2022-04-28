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Bir forvetten çok daha ötesi!

Karim Benzema, Real Madrid formasıyla mantık sınırlarını zorlayan bir sezon geçiriyor. 41 maçta, 41 defa ağları sarstı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Bir forvetten çok daha ötesi!

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra İspanyol ekibi kısa bir bocalama devri geçirmişti. Ardından Karim Benzema ipleri eline aldı. 34 yaşında 'kariyer sezonunu' yaşayan Fransız forvet, müthiş performansını sürdürüyor. Son olarak Real'in Şampiyonlar Ligi yarı finalinde City'ye deplasmanda 4-3 kaybettiği maçta 2 gol kaydeden Benzema durdurulamıyor. Bu sezon 41 maçta 41 gole ulaşan Fransız 10 Devler Ligi maçında 13. golünü attı. Ligde hafta sonu 2 penaltı kaçırdıktan sonra City ağlarını beyaz noktadan 'panenka vuruşuyla' havalandırdı.Açıklamada, kulübün geçen sezon Serie A'ya yükselmesindeki emeklerinden ötürü 40 yaşındaki hocaya teşekkür edildi.

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