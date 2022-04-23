Haberler Avrupa’dan Futbol İspanya Kral Kupası Real Betis'in

İspanya Kral Kupası Real Betis'in

2022 İspanya Kral Kupası final maçında Real Betis penaltı atışları sonrasında Valencia'yı 6-5 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 02:49
İspanya Kral Kupası Real Betis'in

Son üç sezondur Kral Kupası finaline ev sahipliği yapan Sevilya kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Real Betis'ten Borga İglesias ve Valencia'dan Hugo Duro'nun golleriyle 1-1 sona erdi.

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarı da daha atak oynayan ve gole en fazla yaklaşan taraf olan Real Betis, son vuruşlarda kaleci Giorgi Mamardashvili'yi geçemedi.

Karşılamanın 90 dakikalık normal süresinde eşitlik bozulmayınca maç uzatmalara gitti.

Karşılıklı ataklar uzatmalarda da skoru değiştirmeyince, penaltı atışlarına geçildi.

Kupa penaltı atışlarıyla geldi

Penaltılarda rakibine karşı 5-4 üstünlük kuran Real Betis maçı 6-5 kazandı.

Tarihindeki 5. Kral Kupası finalinde 3. şampiyonluğunu kazanan Real Betis, kupasını Kral 6. Felipe'nin elinden aldı.

Sevilya kentinin takımı olan Betis, son olarak 2005 yılında bu kupayı kaldırmıştı.

Manuel Pellegrini ilk kupasını kazandı

Betis'in 68 yaşındaki Şilili teknik direktörü Manuel Pellegrini İspanya'daki ilk kupasını kazandı.

Ayrıca 2005'te Real Betis ile 2008'te de Valencia'da oynarken bu kupayı kazanan 40 yaşındaki Joaquin Sanchez, bir kez daha formasını giydiği ve kaptanı olduğu Betis ile 2. kez Kral Kupası'nı kazanmanın ve kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Betis'te Borja İglesias final maçının en iyi oyuncusu seçildi.

Sonuncusu 2019'da olmak üzere şimdiye kadar 8 kez bu kupayı müzesine götüren Valencia ise 18. finalini oynadı.

Kral Kupası'nın iki finalisti Real Betis ve Valencia, La Liga şampiyonu ve ikincisi birlikte gelecek sezon Suudi Arabistan'da oynanacak İspanya Süper Kupası 4'lü finalinde mücadele edecek.

DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu! Dünya devi genç yıldızın peşine düştü…
Trabzonspor'dan Adana Havalimanı'nda kolbastılı kutlama
Avcı'dan şampiyonluk sözleri! "Şölene hazırlanıyoruz"
Fransa'nın en büyüğü PSG!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sporting'i eleyen Porto finalde!
Boynuzunu öyle bir geçirdi ki...
Bayram tatili kaç gün?
SON DAKİKA - EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU! BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? İşte kesin tarihler!
🔥 Çılgın Sayısal Loto çekildi!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanya Kral Kupası Real Betis'in İspanya Kral Kupası Real Betis'in 02:48
Toroğlu Trabzonspor'un penaltısını yorumladı! Toroğlu Trabzonspor'un penaltısını yorumladı! 23:58
Fransa'nın en büyüğü PSG! Fransa'nın en büyüğü PSG! 23:58
F.Bahçe'den flaş açıklama! F.Bahçe'den flaş açıklama! 23:42
Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! "Rekora koşmasaydı..." Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! "Rekora koşmasaydı..." 23:34
Avcı'dan şampiyonluk sözleri! "Şölene hazırlanıyoruz" Avcı'dan şampiyonluk sözleri! "Şölene hazırlanıyoruz" 23:09
Daha Eski
Süper Lig maç özetleri sezon boyunca A Spor'da Süper Lig maç özetleri sezon boyunca A Spor'da 22:59
"İnşallah haftaya şampiyonluğumuzu ilan ederiz" "İnşallah haftaya şampiyonluğumuzu ilan ederiz" 22:56
Bursaspor kazanmayı bildi! Bursaspor kazanmayı bildi! 22:52
Fırtına'dan şampiyonluk adımı! İşte güncel puan durumu Fırtına'dan şampiyonluk adımı! İşte güncel puan durumu 22:36
Fırtına'da şampiyonluğa son 1! Fırtına'da şampiyonluğa son 1! 22:33
Toroğlu'dan flaş ilk yarı yorumu! "Önce yemeyelim..." Toroğlu'dan flaş ilk yarı yorumu! "Önce yemeyelim..." 21:41