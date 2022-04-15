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Allahyar gol attı Hull City kazandı

İngiltere Championship'in 42. haftasında Hull City sahasında Cardiff City ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'den kiralık olarak Hull City'ye transfer olan Allahyar'ın bir gol attığı maçta Hull City rakibini 2-1 mağlup etti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 19:27
Allahyar gol attı Hull City kazandı

İngiltere Championship'te Hull City, kendi sahasında Cardiff City ile karşı karşıya geldi.

Ligin 42. haftasında oynanan karşılaşmadan galip ayrılan taraf 2-1'lik skorla Hull City oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Hull City 8. dakikada Allahyar Sayyadmanesh ve 11. dakikada Lewie Coyle'nin attığı gollerle skoru bir anda 2-0'a getirdi. Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer edilen Allahyar, bu golüyle İngiliz temsilcisinde ilk kez fileleri havalandırdı.

Karşılaşma uzun süre 2-0'lık Hull City ile devam ederken Cardiff City'de 81. dakikada Aden Flint sahneye çıktı ve maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Hull City, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 47'ye yükseltti. Cardiff City ise 49 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Milwall ile deplasmanda karşılaşacak. Cardiff ise Luton Town'u ağırlayacak.

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